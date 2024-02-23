Meteoroloji Dairesi haftalık hava raporunu açıkladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 23, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Meteoroloji Dairesi haftalık hava raporunu açıkladı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre hava bulutlu olacak, pazartesi günü sabah sis, öğle ise yer yer yağmur bekleniyor.

Daireden yapılan açıklamaya göre yarından 1 Mart tarihinde kadar en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 derece dolaylarında seyredecek.


Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, pazartesi günü güney ve doğu yönlerden orta, yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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Tags:hava sıcaklığıMeteoroloji Dairesi
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