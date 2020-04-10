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Hem yasağa uymadı hem alkollü çıktı

10 Nisan 2020

Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen alkollü sürücü Lefkoşa Lemar trafik ışıklarının olduğu bölgede direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla bir iş yerine girdi.

Çarpışmada aracında sıkışan sürücüye polisler kapıyı açması için uzun süre dil döktü.

Polis Basın Subaylığı kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

09.04.2020 tarihinde saat 23:35 raddelerinde Lefkoşa’da Gzt. Hasan Tahsin caddesi üzerinde batı istikametine doğru 242 miligram alkol tesiri altında seyreden Zarafshan DURBAYEV (E-50) yönetimindeki EK 112 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizce yolun sonunda bulunan Ali Rıza Efendi caddesine giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip caddesinin Kuzey kısmında bulunan Erowash isimli işyerine ait reklam tabelasına, demir parmaklılara ve beton sütuna aracının ön kısmı ile çarpmıştır. Çapmadan sonra ileriye doğru savrulan EK 112 plakalı araç yine Erowash isimli işyerinin içerisinde bulunan AA 132 plakalı traktörün sağ arka tekerleğine ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.



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