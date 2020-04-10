Dünya

Bill Gates’ten corona virüs iddiası

10 Nisan 2020

Microsoft’un kurucusu Bill Gates corona virüs salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. 67 yaşındaki Gates her 20 yılda bir corona virüs benzeri bir salgın ile karşılaşabileceğimiz görüşünde. Salgına karşı mücadele kapsamıda milyonlarca dolar bağış yapan Bill & Melinda Gates Vakfı Başkanı olan Bill Gates corona virüs ve etkileri hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Corona virüse karşı verilen mücadele hakkındaki görüşleri sorulan Gates Financial Times’a yaptığı açıklada oldukça dikkat çekici.

Daha önceki yıllarda salgın hastalıkların insanoğlunun en büyük sorunu olduğu iddiasını farklı platformlarda dile getiren Gates corona virüsü insanların hayatlarında yaşadıkları en büyük olay olarak nitelendirdi.

Bu salgından devletlerin de ders çıkaracağını belirten Gates bu kapsamda erken uyarı sistemlerinin de hayatımıza girmesini beklediğini belirtti. Gates ayrıca gerekli önlemler daha önce alınsaydı bugün harcadığımız trilyonlarca doların harcanmasına gerek kalmayacağını öne sürdü.

Corona virüs benzeri bir salgının her 20 yılda bir karşımıza çıkabileceğini belirten Gates şu an yaşadığımız durumdan ders çıkarıldığına ve gelecekte benzer bir durumda daha hazırlıklı konumda olacağımıza inandığının altını çizdi.

Bill Gates corona virüs salgınından yıllar önce gezegenimizin böyle bir sorun ile karşı karşıya kalabileceğini belirtmişti.

“Dünya, savaş için hazırlandığı ciddiyetle pandemi için hazırlanmalı” diyen Gates’in iddiasına göre kontrol edilemeyen bir biliminsanı, laboratuvarda çiçek hastalığının daha ölümcül bir formuna dönüştürebilir iddiasında bulunmuştu.

Dünyanın en zengin ikinci insanı unvanını elinde bulunduran, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, Corona Virüsü salgınına karşı mücadele için 100 milyon dolar bağışlamıştı.

Gates, daha önce yaptığı açıklamada salgına karşı aşının 18 ay içerisinde hazır olacağını tahmin ettiğini belirtmişti.



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