Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 570 bini, iyileşen kişi sayısı 350 bini ve hayatını kaybedenlerin sayısı ise 92 bini aştı. Öte yandan, Yemen ülkedeki ilk corona virüs vakasını açıkladı. Fransa’da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 210’a yükseldi. Son bir gün içinde İtalya’da 610, İngiltere’de 881, İspanya’da bir günde 683, ABD’de bin 890 kişi yaşamını yitirdi. Yemen ülkedeki ilk corona virüs vakasını açıkladı. Açıklama ülkede salgın ile mücadele eden acil durum komitesinin Twitter hesabından yapıldı. Aynı açıklamada virüse yakalanan hastanın durumunun stabil olduğu ve gerekli tedavinin uygulandığı bilgisinin de altı çizildi.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 353 bin 138 kişi yeni tip Corona virüsü yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin’de görülürken, ülkedeki 77 bin 370 kişi sağlığına kavuştu.

Çin’den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla İspanya (52 bin 165), Almanya (50 bin 557), İran (32 bin 309), İtalya (28 bin 470), ABD (24 bin 961) ve Fransa (23 bin 206) oldu.

Dünya genelinde C-19 vaka sayısı 1 milyon 589 bin 16’ya ulaşırken, virüs nedeniyle 94 bin 946 kişi hayatını kaybetti.