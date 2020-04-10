Dünya

DSÖ: Covid-19’un ölüm oranı gripten 10 kat fazla

10 Nisan 2020

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Corona virüs (Covid-19) ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde, diplomatik misyon şeflerine hitap etti. DSÖ’nün 5 Şubat’ta, farklı ülke ve bölgelere Covid-19 ile mücadele konusunda destek vermek amacıyla Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı’nı başlattığını anımsatan Ghebreyesus, örgüte üye ülkelere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ghebreyesus, üye ülkelerin şimdiye kadar toplam 800 milyon dolar taahhütte bulunduğunu, bu miktarın bir kısmının DSÖ’ye ulaştığını açıkladı.

DSÖ’nün, Çin’den ilk Covid-19 vakasını bildirmesinden bu yana 100 gün geçtiğini anımsatan Ghebreyesus, aradan geçen sürede virüsün küresel çapta yayılması nedeniyle ülkelerin sağlık sistemlerine aşırı yük bindiğini ve dünya ekonomisinin bozulduğunu belirtti.

Konuşmasında, Covid-19 ile gribi kıyaslayan Ghebreyesus, “Covid-19’un ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.” diye konuştu.

Ghebreyesus, dünya liderlerine “birlik ve dayanışma” çağrısını yineleyerek Covid-19’un ulusal ve küresel düzeyde siyasete alet edilmemesini istedi.



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