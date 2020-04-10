KıbrısSpor

Evdeki sporcular bugün yine Havadis’te

10 Nisan 2020

Havadis bugün 22’inci kez evlerinde bireysel çalışmalar yapan sporcularımızı yayınlıyor.

 Tonguç KOTAK

Küresel salgın ‘Kovid-19’ sebebiyle spor organizasyonlarının durduğu ve 13 Mart’tan beri evde kalan sporcuları kısmi sokağa çıkma yasağı ile antrenman da yapamıyor. Evlerinde bireysel çalışmalar yapan sporcularımızı Havadis olarak 22 gündür sizlerle buluşturuyoruz ve bugün yine yeni sporcularımızı yayınlıyoruz.

Evinin salonunda, balkonunda, bahçesinde, garajında hatta çatısında hareketler yapan sporcularımız yaptıkları çalışmaları bize ulaştırmaları halinde kendilerini yayınlamaya devam edeceğiz.

Bize fotoğraflarınızı atın

 

Havadis Spor Servisi bugün yine farklı spor branşlarından sporcuların evdeki çalışmalarını sizlerle buluşturuyor.

Bugünkü yayınımızda, Caner Aspava (Yüzücü-Master), Eser Bozbey (Atlet – YDÜ), Devrim Alibaba (Voleybol – YDÜ), Deniz Özbay (Basketbol – GAÜ), Mert Güçer (Basketbol – Koopspor), Mustafa Yorulmaz (Atlet – YDÜ), Ata Samioğlu (Tenis – LŞK) ve Yusuf Yalçınkaya (Atlet – YDÜ) yer alıyor.

Arzu eden sporcular [email protected] adresine fotoğraflarını göndermelerini bekliyoruz.

 



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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