Bugün günlerden DAYANIŞMA!

Kötü filimin başrol oyuncusu gibi içinde bulduk kendimizi! Dünyada yayılan bulaşıcı hastalık Korona virüsüne karşı, bilim kurumları çalışmalarını sürdürmektedir. Alınan tedbirler kapsamında günlerin, dayanışma günü olduğu belirtiliyor. Dünyada ezeli düşman ülkeler bile bir birlerine yardıma koşuyor.

Yayılan hastalık Koronavirüs ülkelerin ekonomisini sarstı ve salladı. Kuzey Kıbrıs’ta da deniz suyunu çekmiş durumda. Dünya futbolu FİFA tarafından yönetilip alınan kararları uyguluyor. Yaşanan süreçte FİFA’dan futbolcular ile ilgili kritik kararlar alındı. Sözleşmelerin ligler tamamlanana kadar geçerli olduğuna karar verdi ve bunu açıkladı. İşin aslı FİFA kendine bağlı ülkelerin kulüplerini korumuş oldu.

Futbolcular da karara uymak zorunluluğu bilincindedir. KTFF, FİFA’ya üye değildir. Futbol Federasyonu nelere başa çıkmaya çalıştığını, kimlerin yanında olmak istediğini, nelerin başını ağrıttığını, neler hissettiğini daha iyi bilemez. Yaşananlar karşısında sakin kalmak zaruretindeyiz. Her şeye rağmen spor başlayacak…

Salgının kontrol edilmesi sonrası, herkesin fedakarlık yapmasıyla bir şeyleri başarabileceğimizin inancındayım.

Spor yapacak sağlıklı günleri özlüyorum.

Maalesef durum ciddi olup devletin bilim kurulunun alacağı tedbirleri uygulayalım. Sonradan pişmanlık yaşamayalım, tekrar başa dönmüş olmayalım.

Bulaşıcı virüsün, dünyada neler yaptığını insan kaybedince bile hala daha anlamayan düşünceler olduğunu duymaktayım. Yurt dışında bulunan çocuklarımızı vatandaşlarımızı vatanına dönmek için Devletin yaptığı çalışma takdire şayandır.

Umudumuzu yitirmeden, mutlu ve sağlıklı günlere dönmek için; “EVDE KAL GARDAŞ”!