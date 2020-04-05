Koronavirüs İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkleri vurmaya devam ediyor. Bugün Şakir Cemal, Enver Arif – 94, Hanife Mehmet, Mustafa İbrahim, Ergün Osman ve Emine Aziz’in koronavirüse yenik düşmesiyle birlikte hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 40’a yükseldi.
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkler:
Ahmet Raşit, Elmaziye Kanlı, Yıldıray Faik, Mustafa Ahmet, Kamil Ahmet, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman, Güney Osman Tarzan, Doğan Konkurt (Ahmet), Safi Levent, Mustafa Mehmet, Hasan Ali, Zülfiye Osman, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan, Rahme Erdoğan Tayip, Fezile Mustafa, Arif Niyazi, Samime Bilginer, Çetin Çetinkaya, Serdar Balı, Tayfun Salih, Ahmet Kamil, Osman Mehmet, Özkan Hüseyin, Hatice Yusuf Veci, Türker Enver, Hüseyin Kavaz, Ersin Mehmet (Soyalan), H.Y.Ş, Sündüz Yusuf Ramadan, Rıfat Hasan Rezvan, Hilmi Miksi, Salise Tolgay Demirağ, Şakir Cemal, Enver Arif – 94, Hanife Mehmet, Mustafa İbrahim, Ergün Osman, Emine Aziz