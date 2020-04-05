Türkiye

Türkiye’de ücretsiz maske dağıtımı başlıyor

5 Nisan 2020

Türkiye’de PTT, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden, online ortamda ePttAVM.com üzerinden ücretsiz olarak maske temini sağlanacağını duyurdu.

Pazar ve market gibi sosyal alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından vatandaşlara maskenin ücretsiz sağlanması adına karar alındı.

PTT’nin online alışveriş sistemi ePTTAVM üzerinden ücretsiz maske temini yapılabileceği açıklandı. Ücretsiz maske teminin sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamadığı belirtildi.

ePTTAVM ile ücretsiz maske nasıl alınır?

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapmak gerekmekte.

Vatandaşların her hafta 1 paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.



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