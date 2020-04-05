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Türkiye’de İçişleri Bakanlığı’ndan sokak hayvanları için genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği gTürkiyede ki genelgede, sokak hayvanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılmasını, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesini istedi

5 Nisan 2020

Türkiye İçişleri Bakanlığı, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni bir genelge yayımladı.

Corona virüs salgınının sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği belirtilen genelgede, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek, içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı ifade edildi.

Genelgede, vali/kaymakamlılar ile yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Bu kapsamda, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak. İhtiyaç duyulan alanlar dezenfekte edilecek, vatandaşların da bu konudaki hassasiyetleri artırılacak.

Genelgede, vali ve kaymakamlardan söz konusu tedbirler çerçevesinde yerel yönetimler, tarım ve orman il müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli planlama, koordinasyon ve uygulamanın eksiksiz şekilde yerine getirilmesi talep edildi.



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