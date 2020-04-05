KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı: Ders içerikleri güncellendi

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İlköğretim’in ders içeriklerini güncellediğini duyurdu.

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Kesintisiz Eğitim Merkezi İlköğretim Dairesi ders içerikleri hakkında güncelleme.

6 Nisan 2020 Pazartesi gününden itibaren aşağıdaki tabloda da belirtildiği gibi İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf dersleri sisteme yüklenmiştir.

Ayrıca, geçen hafta yayına başladığımız sisteme 4 ve 5. sınıf temel derslerine ait yeni konular eklenmiştir.

8 Nisan 2020 Çarşamba itibarıyla da 3, 4 ve 5. sınıf ingilizce dersleri sisteme eklenecektir.