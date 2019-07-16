HAYALLERİNE KAVUŞTU

Havadis’in organizasyonu ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı ile ünlü sanatçı Buray, Kolan British Hospital’da tedavi gören 16 yaşındaki Mehmet Bilokçuoğlu’nu ziyaret etti. Sıkı bir Buray hayranı olan Mehmet’in en büyük hayali gerçek oldu

MUTLULUĞUN RESMİ: Duchenne müsküler distrofi ve yabancı cisim aspirasyonu nedeni ile Kolan British Hospital’da 8 aydır tedavi gören Mehmet Bilokçuoğlu, sıkı bir Buray hayranı. Buray’ın birçok konserine gidip, binlerce kişi arasında kendisini fark etmesi için çırpınan Bilokçuoğlu, sonunda hayaline kavuştu

KALP ATIŞLARI HIZLANDI, TANSİYONU YÜKSELDİ: Buray’ın ziyareti Mehmet’i çok heyecanlandırdı. Kalp atışları hızlandı, tansiyonunda oynama oldu. Bilokçuoğlu’nun duygusu anında vücut değerlerini kontrol eden makinenin ekranına yansıdı. Buray ile ilk kez bu kadar yakın olan Bilokçuoğlu, göz kapaklarını açıp kapayarak iletişim kurmaya çalıştı

SADECE MEHMET İÇİN SÖYLEDİ: Kıbrıslı Türk sanatçı, Mehmet Bilokçuoğlu’nu tedavi gördüğü Kolan British Hospital’da ziyaret etti. Yoğun bakım odasında Bilokçuoğlu ile sohbet etti, en sevilen şarkılarını 16 yaşındaki Mehmet Bilokçuoğlu için seslendirdi. Ünlü sanatçı, sıkı hayranına ilerleyen zamanda yeniden ziyarete gideceği sözünü verdi

AKINCI ZİYARETİ İLE ONURLANDIRDI: Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ziyareti Mehmet’i çok mutlu ederken Bilokçuoğlu ailesini onurlandırdı. Cumhurbaşkanı Akıncı ve ünlü sanatçı Buray, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu, Havadis’e böylesine anlamlı bir organizasyonu yaptığı için, duyarlılığından dolayı teşekkür etti

Duygu ALAN

Havadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ve Kıbrıslı Türk sanatçı Buray’ın duyarlılığı sayesinde bir çocuğun hayalinin gerçekleşmesine olanak sağladı.

Havadis’in organizasyonu ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve konser vermek üzere ülkeye gelen Kıbrıslı Türk sanatçı Buray, Kolan British Hospital’da 8 aydır tedavi gören 16 yaşındaki Mehmet Bilokçuoğlu’nu ziyaret etti.

Buray hayranı olan Mehmet Bilokçuoğlu, bu ziyaret ile moral topladı, hayaline kavuşmanın sevincini yaşadı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ziyareti ise Bilokçuoğlu ailesini onurlandırdı.

Akıncı ve Buray’ın ziyaretine, Havadis Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün, Spor ve Magazin Müdürü Mustafa Özsoy, Haber Müdürü Duygu Alan ile Reklam Müdürü Bahar Elitok da eşlik etti.

Buray bu kez Mehmet için söyledi

Ülkemizin yetiştirdiği ünlü sanatçı Buray, bu kez en sevilen şarkılarını 16 yaşındaki Mehmet Bilokçuoğlu için seslendirdi.

Buray, Kolan British Hospital’da, Mehmet Bilokçuoğlu için canlı performans sergiledi.

Kalp atışları hızlandı

Mehmet Bilokçuoğlu, halen makineye bağlı ve bilinci açık olmasına rağmen konuşamıyor, duygularını mimikleri ile ifade edemiyor.

Ancak doktorları Mehmet Bilokçuoğlu’nun duygu değişimini bağlı bulunduğu makinenin değerlerinden anlayabiliyor.

Büyük hayranlık duyduğu sanatçı Buray’ı karşısında gören Mehmet Bilokçuoğlu’nun sevinci anında vücut değerlerini kontrol eden makinenin ekranına yansıdı.

Mehmet Bilokçuoğlu’nun kalp atışları hızlandı, tansiyonunda oynama oldu.

Buray ile ilk kez bu kadar yakın olan Bilokçuoğlu, göz kapaklarını açıp kapayarak iletişim kurmaya çalıştı.

Havadis’e teşekkür

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve ünlü sanatçı Buray, Havadis’e böylesine anlamlı bir organizasyonu yaptığı için, duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Mehmet Bilokçuoğlu da hem kendisini hasta yatağında ziyaret eden ve büyük hayranlık duyduğu Cumhurbaşkanı Akıncı’ya hem de sanatçı Buray’a teşekkürlerini sundu.

8 aydır mücadele ediyor

Mehmet Bilokçuoğlu, (Duchenne müsküler distrofi) ve yabancı cisim aspirasyonu sebebi ile Kolan British Hospital’da Yoğun Bakım Ünitesi’nde 8 aydır tedavi görüyor.

Kalbi durdu

Kolan British Hospital Başhekimi Harun Gülmez, sanatçı Buray’a Mehmet Bilokçuoğlu’nun hastalığı, tedavi süreci hakkında bilgi verdi.

Mehmet Bilokçuoğlu’nun kas hastalıkları arasında en sık karşılaşılan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası olduğunu ifade eden Başhekim Harun Gülmez, Bilokçuoğlu’nun 8 ay önce yemek yediği sırada kaslarının yavaş çalışmasından dolayı yemeğinin soluk borusuna kaçtığını ve kalbinin durduğunu anlattı. Bilokçuoğlu’nun zamanında müdahale ile kalbinin yeniden çalıştırıldığını ifade eden Gülmez, 8 aydır da Kolan British Hospital’da yoğun bakımda tedavi edildiğini dile getirdi.

2 ay koma halinde kaldı

Mehmet Bilokçuoğlu’nun solunum cihazına bağlı şekilde 2 ay koma halinde kaldığını anlatan Başhekim Harun Gülmez, Yapılan tedavisi ile 2 aydan sonra gözlerini açtığını ve sağlık durumunda iyiye doğru yol alındığını ifade etti.

Konuşamıyor ama anlıyor

Kolan British Hospital Başhekimi Harun Gülmez, Mehmet Bilokçuoğlu’nun henüz konuşamadığını ancak bilincinin açık olduğunu kaydetti.

Mehmet Bilokçuoğlu, Gülmez’in ifadesine göre, gördüğü kişileri tanıyor ve konuşulanları anlıyor ancak tepki veremiyor.

Mehmet Bilokçuoğlu’nun heyecan veya stres, sevinç gibi duyguları ise bağlı bulunduğu makinede değişen değerlerle anlaşılıyor.

“Oğlumuzun mutluluğu bizi de mutlu etti”

Dervişe-Selim Bilokçuoğlu çifti de oğullarının mutluluğu ile mutlu oldu. Havadis’e konuşan çift, Mehmet Bilokçuoğlu’nun Buray hayranı olduğunu ve birçok kez konserine gidip, Buray’a binlerce kişinin arasında sesini duyurmaya çalıştığını anlattı.

Buray’ın ziyaretinin kendileri için çok anlamlı olduğunu kaydeden çift, Mehmet Bilokçuoğlu’nun en büyük hayalinin gerçekleştiğini dile getirdi.

Dervişe-Selim Bilokçuoğlu çifti, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendilerini ziyaret etmesinde de onur duyduklarını belirtti.

Bilokçuoğlu çifti, Havadis’e göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Duchenne Musküler Distrofi (DMD)

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalıkları arasında en sık karşılaşılan ve sadece erkek çocuklarında görülen bir hastalıktır.

Bu hastalıkta kas fonksiyonu için gerekli olan temel bir protein eksiktir. Bu proteinin eksikliğinde kaslar giderek zayıflar ve kas dokusunun yerini yağ dokusu alır.

Genellikle, 2-5 yaşları arasındaki çocuklarda teşhis konulur. Bazı DMD’li çocuklar doğumdan sonra büyümenin her aşamasında yaşıtlarından geri kalırken (yürümenin gecikmesi, sık düşme vb.) bazıları da yaşıtları ile benzer özellikler göstererek büyürler. Hastalığın semptomları erken yorgunluk, yerden kalkma, yokuş çıkma ve merdiven çıkma gibi aktivitelerde zorlanma şeklinde kendini gösterirken bazı çocuklarda aileler baldır kaslarındaki şiş ve sert görüntüyü de fark ederek doktora başvurabilirler.

DMD’de kalça ve omuz çevresi kaslarında başlayan zayıflık giderek ilerler. Gövdede karın ve sırt kaslarının da zayıflamasıyla çocuklar karınlarını öne doğru çıkararak yürürler.

Bacak kaslarındaki zayıflığın ilerleyişi ile sık sık düşerlerken 9-11 yaşları arasında yürüme yeteneğini tamamen kaybederek tekerlekli sandalye kullanmaya başlarlar. Bu aşamadan sonra kol kasları da giderek zayıflar ve çocuk kollarını kullanmakta da zorlanır. Yürüme yeteneği kaybından sonra karşılaşılan en önemli sorunlar eklemlerde bozulma ve omurgada eğilme yani skolyozdur. Kollar, bacaklar ve gövde kasları dışında solunum kasları da zayıflar ve buna bağlı olarak çocuklar sık akciğer enfeksiyonuna yakalanır.

Ayrıca kalp kaslarında da tutulum gözlenebilir. Hastalığın ilerleyişi ile ortalama 20 yaş civarında hastalar kaybedilirler.