FutbolSpor

Esentepe “merhaba” dedi

16 Temmuz 2019

Futbolda yeni sezon 1.Lig’de mücadele edecek olan Esentepe resmi sezon açılışını dün yaptı. Teknik Direktör Hüseyin Çağer yönetiminde çalışmalarına devam eden Esentepe “A” takım ve U21 takımı ile birlikte yeni sezon ilk resmi çalışmasını yaptı.

 

Ali Kanlı ve İbrahim Dağman görevde

Esentepe’de 2019-2020 sezonu hazırlıkları başlarken teknik heyet de yenilendi. Teknik Direktör Hüeyin Çağer ile yola devam eden Esentepe, Çağer’in yardımcılığına İbrahim Dağman’ı getirdi.

Esentepe U21 takımı antrenörlüğüne ise tecrübeli bir isim olan Ali Kanlı getirildi.

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