Havyar, gül ve lale çalan kişi tutuklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 20, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Havyar, gül ve lale çalan kişi tutuklandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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 Bafra’da depo olarak kullanılan binayı açarak içinden altı paket havyar, 75 gül ve 20 lale çalan kadın tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak -8 Mart tarihleri arasında Bafra’da bir sitede depo olarak kullanılan binanın kapısı açılarak içeriye girildi ve içerisinde muhafaza edilen altı paket havyar, 75 adet gül ve 20 adet lale çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen E.P.(K-52) tespit edilerek tutuklandı.


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Tags:bafrahavyar hırsızlığı
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