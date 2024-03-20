En çok yağış Koruçam bölgesine düştü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 20, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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En çok yağış Koruçam bölgesine düştü

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Koruçam bölgesine düştüğünü kaydetti.

 Meteoroloji Dairesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün sabahtan bu sabah 8.00’e kadar yörelere göre yağış dağılımı şöyle:


“Koruçam: 18 kg/m²; Yeşilırmak:12 kg/m²; Akdeniz, Kozanköy: 3  kg/m²; Çamlıbel, Karaoğlanoğlu, Türkeli, Gaziveren, Güzelyurt: 2 kg/m²”

Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 kg/m² ile 1 kg/m² arasında yağış kaydedildiği belirtildi.

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Tags:koruçamMeteoroloji Dairesi
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