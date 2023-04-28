Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 28, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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 Meteoroloji Dairesi yarın ve pazar günü sağanak beklendiğini açıkladı.

Yağışın daha sonraki günlerde sona ermesi ve haftanın diğer günlerinde havanın az bulutlu olması öngörülüyor.


Daireden yapılan açıklamaya göre, hava, yağışlı günlerde soğuk ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı önceleri iç kesimler ve sahillerde 21- 24 derece, diğer günlerde ise 25- 28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yağış anında yer yer fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.

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Tags:hava durumuKKTCMeteoroloji Dairesi
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