“Şampiyon Melekler” anısına Kickboks, Muaythai ve MMA Şampiyonaları yapılacak

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu tarafından Şampiyon Melekler Anısına 1.KKTC Ferdi Kickboks Şampiyonası, 1.KKTC Muaythai Şampiyonası ve 3.KKTC MMA Şampiyonası 30 Nisan Pazar günü, Gazimağusa’da Arena Spor Salonu’nda yapılacak.

Bu yıl ilk kez Muaythai Şampiyonası ve Ferdi Kickboks Şampiyonası da düzenleniyor. Ferdi Kickboks Şampiyonası’na Federasyona üye derneklerin sporcuları yanında özel spor salonlarında çalışan ve ferdi lisans sahip sporcular da katılabilecek.

Müsabakalar, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler yaş gruplarında yapılacak. Kickboks Şampiyonası’nda Kick Light ve Low Kick disiplinlerinde, Muaythai Şampiyonası’nda B Class disiplininde ve MMA Şampiyonası’nda MMA Grapling ve MMA Light disiplinlerinde yapılacak. Müsabakalar saat 10.00’da başlayacak.

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