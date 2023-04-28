Uluslararası Dünya Fitness ve Dans Şampiyonası Bafra’da yapılacak

Her yıl farklı ülkelerde düzenlenen ‘Uluslararası Dünya Fitness ve Dans Şampiyonası’ bu yıl KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun katkılarıyla KKTC’de yapılıyor.

Bafra’daki Kaya Artemis Otel’de 12-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak yarışmalarda KKTC’nin yanında Slovakya, Macaristan, Ukrayna, Polonya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya ve Moldovya’dan sporcular yarışacak.

IBFF Fit-Kids Dünya Şampiyonası’nda 256, Uluslararası Dans Yarışması’na ise 113 sporcu başarılı olabilmek adına ülkemizde podyuma çıkacak.

Çocuk Fitness branşında ilgili federasyon Halter Vücut Geliştirme Federasyonu milli takım sporcularının yer alacağı Dünya Şampiyonası’nda farklı ülkelerden gelen ve içlerinde ülkemizin uluslararası hakemi olan Neval Çelebioğlu Akgürgen ve Mustafa Akgürgen de görev alacak.