HAVADİS yazdı, dilenciler tutuklandı

Havadis’in “Dilenci Utancı” başlığı ile yayınladığı 28 Mayıs tarihli manşeti, yetkilileri harekete geçirdi. LTB ekipleri ve polis tarafından yapılan kontrolde dilendikleri tespit edilen 2 kadın tutuklandı

BİRİ KAÇAK DİĞERİ TURİST: Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri ile polis, dün yaptığı denetimlerde dilenen 2 kadın tespit etti. Dilenciler Songül Korkmaz ve Filiz Erez tutuklandı. Erez’in KKTC’de kaçak olduğu tespit edildi, Korkmaz ise turist statüsünde

BENZER BAHANELER: Dilenciler, dün mahkemeye çıkarıldı. Kormaz mahkemede, “Eşim böbrek hastası, iki çocuğum var, bir daha buraya gelmeyeceğim, beni ülkeme gönderin” dedi. Zanlı Erez ise “Eşim cezaevinde, İki çocuğum var, muhtaçlıktan yaptım, adaletinize sığınıyorum” dedi

HABER AMACINA ULAŞTI: Havadis muhabiri Pınar Barut, Lefkoşa’da 27 Mayıs’ta dilenci çetelerini gün boyu takip etmiş, elde ettiği bilgileri “29 Mayıs’ta “Dilenci utancı” başlığı ile kamuoyuna duyurarak bu utancı sonlandırmaları adına yetkilileri göreve davet etmişti

Havadis’in “Dilenci utancı” manşet haberi ses getirdi, Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri ile polis dün yaptığı denetimde şehrin göbeğinde dilenen 2 kadın tespit etti.

Dilenci kadınlar tutuklandı.

Kadın dilencilerden birinin KKTC’de izinsiz ikamet ettiği belirlendi.

Havadis muhabiri Pınar Barut, 27 Mayıs 2019 tarihinde Lefkoşa’da dilenen

dilenci çetelerini gün boyu takip etmiş ve elde ettiği önemli bilgileri haberleştirerek bu utancı sonlandırmaları adına yetkilileri göreve davet etmişti.

Takipten çıkan sonuca göre ailece dilencilik yapan, okul çağındaki çocukları dahi dillendiren çetelerin Lefkoşa-Güzelyurt bağlantısı, Girne Kapısı’nda yaptıkları iş bölümü ve günün sonunda elde ettikleri dudak uçuklatan “kazanç” gözler önüne serilmişti.

Esnaf dert yanmıştı

Havadis muhabiri Barut, dilenci çetesini takiple kalmamış, gerek Lefkoşa gerekse Güzelyurt esnafınında konuyla ilgili görüşlerini almış, özellikle Girne Kapısı’ndaki esnafın ciddi boyutlara ulaşan rahatsızlığını dile getirmişti.

Girne Kapısı esnafı bu durumun her gün yaşandığına ve dükkanlarının önündeki görüntüden rahatsız olduklarına dikkat çekmiş ve yetkilileri arayıp şikayet etmelerine rağmen herhangi bir işlem yapılmadığını belirtmişti.

Güzelyurt esnafı ise çetelerin her gün yüzlerce lirayı bütünleştirmeye geldiklerini ifade etmişti.

2 dilenci mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da bir cadde üzerinde dilenen Songül Korkmaz ve Filiz Erez, tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis memuru Havva Yorgancı, 29 Mayıs’ta 13.00 ile 15.00 saatleri arasında Gazeteci Kemal Aşık Caddesi’nde bir polis ekibi tarafından yapılan denetimde, turist statüsündeki zanlılar Songül Korkmaz ve Filiz Erez’in akrabalarının hasta olduğu gerekçesiyle dilendikleri esnada suçüstü yakalandıklarını anlattı.

Her iki zanlınında turist statüsünde olduğunu belirten Yorgancı, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Korkmaz: Beni ülkeme gönderin

Mahkemede söz alan zanlı Songül Korkmaz, “Eşim böbrek hastası, benim iki çocuğum var, Bir daha buraya gelmeyeceğim, Beni ülkeme gönderin” dedi.

Erez: Muhtaçlıktan yaptım

Zanlı Filiz Erez ise “Eşim cezaevinde, İki çocuğum var muhtaçlıktan yaptım, hakim bey. Adaletinize sığınıyorum” dedi.

Cezaevine gönderildiler

Yargıç Cenkay İnan, iki zanlının da 20 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.