Gömülü 4 gün tutuklu kalacak

Vahim zarar ve uyuşturucu tasarrufu suçlarından tutuklanan Ahmet Gömülü, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı
Evrim KAMALI
Lefkoşa’da, tartıştığı Onur Emre Diker’i bıçakla yaralamak ve uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı Ahmet Gömülü dün mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede olayla ilgili olguları aktaran polis memuru Nezaket Küpe, zanlının 26 Mayıs 2019 tarihinde 01.50’de evinde Onur Emre Diker’i parasını aldığı gerekçesiyle bıçak ile sol dizinden yaraladığını belirtti.
Küpe, zanlının polise gelip, teslim olduğunu söyleyerek, sırt çantasında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı.
polis memuru Nezaket Küpe, zanlının evinin arandığını ancak olayda kullanılan bıçağın bulunmadığını söyledi.
Diker’in yarasının “vahim zarar” suçu kapsamına girdiğini belirten Küpe, suçun Ağır Ceza Mahkemesi kapsamında olduğuna vurgu yaptı.
Küpe, suç aletinin arandığına ve kamera kayıtlarının inceleneceğine değinip, zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç Cenkay İnan, zanlının tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.