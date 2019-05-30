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Türkiye rahat kazandı

30 Mayıs 2019

A Milli Futbol Takımı Euro 2020 Eleme Grubu maçları öncesi Antalya’da özel maçta Yunanistan ile karşılatı. Mücadeleyi ay-yıldızlılar 2-1 kazandı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Cenk Tosun’un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle çeldi. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

GOL: 11. dakikada Türkiye karşılaşmada öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun’un pasında ceza sahası içi sol çaprazdaki Yusuf Yazıcı topukla meşin yuvarlağı yay gerisindeki Cengiz Ünder’e aktardı. Cengiz’in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Paschalakis’in solundan ağlarla buluştu: 1-0.

GOL: 17. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Cengiz Ünder’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kenan Karaman’ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Paschalakis’in sağından filelere gitti: 2-0.

24. dakikada Samaris’in ceza sahası dışından yerden sert şutu kale direğine çarparak auta çıktı.

29. dakikada Yusuf Yazıcı’nın ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.

32. dakikada sol kanattan Umut Meraş’ın ortasında, penaltı noktası civarında topla buluşan Cenk Tosun şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Paschalakis’te kaldı.

39. dakikada sağ kanattan Yusuf Yazıcı’nın ortasında penaltı noktasına yakın bir yerden Okay Yokuşlu’nun kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

40. dakikada defansın hatasında topu kapan Fortounis’in ceza sahası dışından sert şutu az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye’nin 2-0 üstünlüyle sona erdi.

Stat: Antalya

Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Vladimir Urzica

Türkiye: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Kaaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Cenk Tosun.

Yunanistan: Paschalakis, Mavriyas, Kourbelis, Koutris, Masouras, Siopis, Samaris, Pelkas, Valerianos, Koulouris, Fortounis

Gol: Cengiz Ünder (dk. 11), Kenan Karaman (dk. 17)

A Milli Takımızın kadrosu

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Kaynak: TRT SPOR, AA
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