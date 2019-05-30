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Ataoğlu: Turizm Bakanlığı’na desteğe hazırız

30 Mayıs 2019
Fikri Ataoğlu

DP Gazimağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu, Turizm Bakanlığı’nı “sıfırdan” devretmediklerini belirterek, bakanlığı döneminde birçok projenin hayata geçirildiğini, yarım kalan projelerin de tamamlanması için desteğe hazır olduklarını ve bunun için takipçi olacaklarını söyledi.

Ataoğlu, hükümet programının görüşüldüğü Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, aylardır üzerinde çalıştıkları ve sonuca ulaştırdıkları uluslararası klasik araba yarışının dün itibariyle Almanya’da 11 Mayıs’ta başlayıp KKTC’de sonuçlandığını kaydetti.

Fikri Ataoğlu, bu yarışın sonuçlanması sırasında ülkeden hiçbir yetkilinin orada bulunmadığını, Serdar Denktaş ile kendisinin orada o araçları karşıladığını, bunu “sanki de kendileri görevliymiş” gibi yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Yarışma sonunda tüm araç gereçlerin ülkeye bağışlanacağını ifade eden Ataoğlu, bunlardan bir müze yaratabileceğini kaydetti.

Fikri Ataoğlu, hükümet programında “turist sayısında azalmadan” bahsedildiğini ancak hiçbir öneride bulunulmadığını, eleştiri aldığını ancak kendisinin elini taşın altına koymaya ve desteğe hazır olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, hükümet programında İngiltere’deki Kıbrıslı Türk gençlerle ilgili madde bulunduğunu ancak bu projeyi kendilerinin yaptığını ve zaten gençleri ülkeye getirdiklerini söyledi. Ataoğlu, yeni müzeler açılması için girişimler yaptıklarını ve Eski Eserler Dairesi’ne gerekli önemin verildiğini kaydetti.

Hükümet programında Turizm Bakanlığı ile ilgili yer alan maddeleri tek tek okuyan ve değerlendiren Ataoğlu, bu bakanlığın sıfırdan devredilmediğini, birçok projenin hayata geçirildiğini, yarım kalan projelerin de tamamlanması için desteğe hazır olduklarını ve bunun için takipçi olacaklarını söyledi.

Ataoğlu, yarım kalan ve yeni projelerin yapılıp tamamlanmasının ülke ve halk yararına hayata geçirilmesini istedi.

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