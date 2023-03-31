Hava sıcaklığı Salı günü 26-29 dereceye yükselecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 31, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Hava sıcaklığı Salı günü 26-29 dereceye yükselecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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hava durumu

Hava sıcaklığı Salı günü 26-29 derece dolaylarına yükselecek; yarın, Perşembe ve Cuma günleri ise sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmini raporuna göre, 1-07 Nisan arasında bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, yarın parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağışlı, perşembeye kadar parçalı bulutlu, Perşembe ve Cuma günleri ise sağanak yağışlı geçecek.


En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 21 – 24 derece, Salı günü ise 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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Tags:Havahava durumukıbrıs
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