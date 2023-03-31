Türkiye yüzme milli takımı Güney Kıbrıs’a geldi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 31, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Türkiye yüzme milli takımı Güney Kıbrıs’a geldi

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Türkiye yüzme milli takımı Güney Kıbrıs’a geldi

Türkiye Genç Milli Yüzme Takımı Güney Kıbrıs’ta düzenlenecek olan Multination Gençler Yüzme Şampiyonası’nda mücadele etmek üzere Kıbrıs’a geldi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Limasol’da düzenlenecek şampiyonaya katılacak milli takıma başarılar diledi.
Federasyonun mesajı şöyle:

“1-2 Nisan 2023 tarihlerinde Güney Kıbrıs’ın Limassol kentinde düzenlenecek Multination Gençler Yüzme Şampiyonası’nda mücadele edecek Genç Milli Takımımız Güney Kıbrıs’a gitti. Şampiyonada mücadele edecek sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar dileriz.”

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