Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı onayladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 31, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı onayladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı onayladı

Komite, “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Genel Tarım Sigortası Fonu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı oy çokluğu onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Genel Tarım Sigortası Fonu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı oy çokluğu onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.


Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Komite bugünkü toplantısında “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Genel Tarım Sigortası Fonu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Toplantıya, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş, Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner, CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.

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Tags:İhale (Değişiklik) Yasa TasarısıMeclis
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