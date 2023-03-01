Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Saat 05.23’te olan deprem, yerin 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.