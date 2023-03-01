Gazimağusa Belediyesi eski Başkanlarından Kemal Çelik hayatını kaybetti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 1, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Gazimağusa Belediyesi eski Başkanlarından Kemal Çelik hayatını kaybetti

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Kemal Çelik, dün hayatını kaybetti.

Gazimağusa Belediyesi eski Başkanlarından Kemal Çelik, dün hayatını kaybetti. Çelik, bugün Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, tören saat 11.00’de belediye binasında olacak.


Çelik, Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlenecek töreninin ardından Lala Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Belediyesi Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.

Kemal Çelik, 1990-1994 yılları arasında Gazimağusa Belediye Başkanlığı yapmıştı.

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Tags:Kemal Çelikvefat
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