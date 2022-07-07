Hastaneler vekaletle yönetiliyor

Ülkede Mağusa Devlet Hastanesi dışındaki tüm Devlet Hastaneleri’nde başhekimlik mevkileri vekaleten sürdürülüyor.

Başhekimlik münhallerinin açılmaması nedeniyle, boşalan kadroların yerlerine vekaleten atamalar yapılmış, ancak halen münhallerin açılması için Sağlık Bakanlığı harekete geçmiş değil.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, ilgili bakanlıktan münhal açılması ile ilgili bir talebin kendilerine yapılmadığını açıkladı.

Köseoğlu, “usülen bakanlıktan bize talep gelir, biz de münhal ilan ederiz, ancak halen vekaleten sürdürülen başhekimlik kadrolarının doldurulması ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın bir müracaatı olmamıştır” dedi.

Huzursuzluk hakim

Uzun zamandır Başhekimlik mevkilerinin vekaleten devam ediyor olması, sağlık camiasında da huzursuzluk yarattı.

Başhekimlik münhallerine başvurmaya hak kazanan bir çok isim, dört gözle münhallerin açılmasını bekliyor.

Bilindiği gibi en son Mart 2022’de Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimlik görevine dönemin Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin atama yazısıyla Milletvekili Özdemir Berova’nın eşi Anastezi ve Reanimasyon Uzmanı olan Dr. Beyhan Berova getirilmişti.