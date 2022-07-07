Alanya’da DİGEM zaferi

Ülke hentbolcularının her yaz mevsimi heyecanla gitmeyi beklediği Alanya’da düzenlenen hentbol şöleninde bu yıl mücadele eden DİGEM takımı plajda şampiyonluğa imza attı. Dikmen kızları antrenörleri Osman Çelebi ile şampiyonluğa ulaşırken, takım antrenörü Çelebi duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştı:

BİR İKİNCİLİK, BİR ŞAMPİYONLUK

DİGEM takım antrenörü Osman Çelebi, 1-5 Temmuz tarihleri arasında Alanya’da katıldıkları 27. Ramazan Demirci açık alan hentbol turnuvasında aldıkları ikincilik, plaj hentbol turnuvasında ise elde ettikleri şampiyon sonrası şu açıklamalarda bulundu: “Gençler kategorisinde toplamda 7 maç yaptık ve sahadan sadece 1 kez mağlup ayrıldık. 5 gün süren bu turnuvada güzel ve yorucu bir maç trafiği yaşadık. En güzel sonuclarla ülkemize dönmenin mutluluğu içindeyiz. Ülkemizdeki her kulübün böyle açılımlar yapması gerektiği inancındayım. Gençlere yeni hedefler vermek yeni tecrübeler kazandırmak hentbolumuzu ileriye taşıyacaktır. Çok yetenekli sporculara sahip, büyük başarılara imza atabilecek bir camia olduğumuza inanıyorum.”

“SPORCULARIM SEVİYE ATLADILAR”

“Turnuvanın başlarında takımımız çok heyecanlı ve stresliydi. Ancak bunun maç içerisinde üstesinden gelip özellikle son saniyelerde bulduğumuz gollerle sonuca ulaştık. Sporcularımızın 45 gün önce oldukları yerden çok daha ileri bir seviyeye çıktığını çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Gerek hazırlık süreci gerekse burdaki tecrübe bizim hentbola bakış açımıza daha da anlam kattı. Bu motivasyonla 2022-2023 sezonuna çok daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum.”

TURNUVANIN OYUNCUSU LÜTFİYE

“Plaj hentbolunda, sporcularımızdan Lütfiye Demir’in turnuvanın oyuncusu seçilmesi bizi ve kendisini duygulandıran anlardan olmuştur. Ülkemizi yurtdışında temsil etmek, burada bu heyecanı yaşamak bizler için onur ve gurur kaynağıdır. İlerleyen yıllarda da bu organizasyonlara katılmak istiyoruz.”

HERKESE TEŞEKKÜRLER

“Takımımızın buraya gelmesinde bize maddi manevi destek olan herkese teşekkür ederiz. Turnuva boyunca bizi yalnız bırakmayan ve bize ışık olan federasyonumuza da ayrıca teşekkür ederiz.”