Hastanede yemek sorunu devam mı ediyor?

Geçtiğimiz hafta ülke gündemini meşkul eden ve tepkilere neden “Sağlık çalışanlara ücretsiz yemek verilmeyecek” haberleri ve sonrasında “yemek sorunu çözüldü” açıklamaları sonrası sağlıkçılardan hala yemek verilmiyor iddiası geldi.

Havadis Haber Merkezi’ne ulaşan bir sağlık çalışanı bu sabah nöbetten çıkan sağlık çalışanlarına kahvaltı verilmediğini ve bundan sonra da kendilerine ne öğlen ne akşam verilmeyeceğinin söylendiğini açıkladı.

Sağlık çalışanları adına yazılan mesaj şöyle:

“Merhaba… Size bu mesajı çalışma ve nöbet saatleri 32 saati bulan sağlık çalışanları adına yazıyorum… Geçen hafta personele verilen yemek krizi ile ilgili bilginiz vardır sanırım bu sorun basına çözüldü olarak yansıdı fakat bu sabah nöbetten çıkan arkadaşlarımıza kahvaltı verilmedi ve bundan sonra hiç bir şekilde ne öğlen ne akşam yemek verilmeyeceği söylendi. Yani kısaca sorun halen devam ediyor. 32 saat eve gidemeden çalışan bizler evlerimizden kaç öğün yemek taşımalıyız, artık sendikalarımız da çare bulmayıp bahane üretiyorlar… Lütfen bizi dikkate alıp basına yansıtır mısınız?”