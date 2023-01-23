Haspolat’ta mandıra yeri kavgası

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen Vahim zarar ve mülke tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan Vurucu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Hasan Vurucu’nun işlemiş olduğu Vahim Zarar, Ciddi Darp ve Mülke Tecavüz suçlarından methalder olduğunu belirtti.

Polis, 22.01.2022 tarihinde saat 11:30 raddelerinde Haspolat Ağıllar Bölgesinde İsimsiz sokakta Lefkoşa’da sakin zanlı Hasan Vurucu’nun aralarında Mandıra yeri ile ilgili husumet bulunan Lefkoşa’da sakin Filiz Erbekir’in erkek arkadaşı olan Beyarmudu köyünde sakin Cengiz Korkmazhan ile aralarında çıkan sözlü tartışm neticesinde Filiz Erbekir’in kullanımında bulunan telle çevrili mandırası içerisine izinsiz olarak içeri girip Mülküne Tecavüz ettikten sonra mandıra içerisinde bulunan Cengiz Korkmazhan’ın üzerine saldırıp baş kısmına birkaç kez yumruk vurup Ciddi Darp ettikten sonra iki eli ile belinden tutup havaya kaldırıp yere vurması sonucunda başını yere vurup kafatasının çatlaması ve sol ayak bileğinin de kırılmasına sebep olarak Vahim Zarara uğrattığını anlattı.

Polis, aynı tarihte Hasan Vurucu’nun suçüstü hali gereği tutuklandığını ve Cengiz Korkmazhan’ın 112 Acil Servis Ambulansı ile Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edildiğini belirtti. Polis, Cengiz Korkmazhan’ın kafatasında çatlak olması sebebiyle tomografi çekilerek müşahede altına alındığını ve kafatasında oluşan çatlak nedeniyle henüz doktor raporu temin edilemediğini söyledi.

Polis, işlenen suçun ciddi bir suç olduğunu ve oluşan çatlak neticesinde suçun nevinin değişebileceğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanIının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.