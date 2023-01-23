Çim biçerken bulduğu bomba başına iş açtı: 4 parmağını kaybetti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ocak 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Çim biçerken bulduğu bomba başına iş açtı: 4 parmağını kaybetti

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Gidmore Kangwembe

Zimbabve’de bir bahçıvan anahtarlık olarak kullandığı el bombasının elinde patlamasıyla ölümden kıl payı kurtuldu. Bulawayo’da yaşayan Gidmore Kangwembe patlamada 4 parmağını kaybetti.

Kangwembe el bombasını yılbaşında çalışırken, çim biçtiği esnada bulduğunu söyledi. El bombasının riskli olduğunu anlamadığını belirten 47 yaşındaki adam, nesneyi gösterdiği arkadaşının da tehlike görmediğini açıkladı.


Bahçıvan daha sonra el bombasını anahtarlık olarak kullanmaya karar verdiğini ancak 12 Ocak’ta merakına yenik düşüp “bunun aslında ne olduğunu anlamak istediğini” kaydetti. Kangwembe pimi çekince el bombası patladı.

Hastaneye kaldırılan adam, sağ elindeki 4 parmağını kaybetti.

4 çocuk babası Kangwembe, ailesinde çalışan tek kişi olduğunu ve evlatlarının geleceğinden endişe duyduğunu belirterek yardım istedi:

Eşim çalışmıyor. Şu an hâlâ hastanedeyim. Kimse aileme bakmıyor. İçinde bulunduğum durumla bırakın tek elle çalışmayı, ne zaman taburcu olacağımı bile bilmiyorum. Bu nedenle iyi dileklerde bulunan kişilere bana ve aileme yardım etmeleri için çağrı yapıyorum.

 

Independent Türkçe, Pindula, ZimEye

Derleyen: Uğurcan Yıldız

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:anahtarlıkel bombasıGidmore Kangwembe
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar