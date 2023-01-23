Çim biçerken bulduğu bomba başına iş açtı: 4 parmağını kaybetti

Zimbabve’de bir bahçıvan anahtarlık olarak kullandığı el bombasının elinde patlamasıyla ölümden kıl payı kurtuldu. Bulawayo’da yaşayan Gidmore Kangwembe patlamada 4 parmağını kaybetti.
Kangwembe el bombasını yılbaşında çalışırken, çim biçtiği esnada bulduğunu söyledi. El bombasının riskli olduğunu anlamadığını belirten 47 yaşındaki adam, nesneyi gösterdiği arkadaşının da tehlike görmediğini açıkladı.
Bahçıvan daha sonra el bombasını anahtarlık olarak kullanmaya karar verdiğini ancak 12 Ocak’ta merakına yenik düşüp “bunun aslında ne olduğunu anlamak istediğini” kaydetti. Kangwembe pimi çekince el bombası patladı.
Hastaneye kaldırılan adam, sağ elindeki 4 parmağını kaybetti.
4 çocuk babası Kangwembe, ailesinde çalışan tek kişi olduğunu ve evlatlarının geleceğinden endişe duyduğunu belirterek yardım istedi:
Eşim çalışmıyor. Şu an hâlâ hastanedeyim. Kimse aileme bakmıyor. İçinde bulunduğum durumla bırakın tek elle çalışmayı, ne zaman taburcu olacağımı bile bilmiyorum. Bu nedenle iyi dileklerde bulunan kişilere bana ve aileme yardım etmeleri için çağrı yapıyorum.
Independent Türkçe, Pindula, ZimEye
Derleyen: Uğurcan Yıldız