KıbrısManşet

Haspolat’ta iki araç çarpıştı

29 Nisan 2020
Haspolat Kaza
Haspolat Kaza

Bugün saat 10.00 sıralarında Haspolat Çemberinde bir çarpışma meydana geldi.

haspolat kaza
haspolat kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“55 yaşındaki Hüseyin Yaşınses yönetimindeki NZ 205 plakalı salon araç sürücüsünün Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada kavşakta durmayarak Haspolat Çemberine giriş yaptı.

Bunun sonucunda, o esnada Haspolat istikametinden gelerek öncelik hakkı olduğu için çembere giriş yapan 30 yaşındaki Gazi Haraç yönetimindeki JU 603 plakalı kamyonetin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.”

haspolat kaza
haspolat kaza

 

Çarpışma  sonucu yaralanan JU 603 plakalı araç sürücüsü Gazi Haraç Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haraç’ın ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olduğu da söylendi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Çarpışma sonucu devrildi

Hala Sultan Camii çemberinde NZ 205 plakalı salon araç ile JU603 plakalı van çarpıştı… Çarpışma sonucu van araç devrildi… İki araçtada ciddi maddi hasar oluştu… Polis soruşturması devam ediyor… Video: Turuğsan Aslankelle

Havadis Gazetesi paylaştı: 29 Nisan 2020 Çarşamba



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Hangi sektörlerin açılacağı bugün belli oluyor

Hangi sektörlerin açılacağı bugün belli oluyor

29 Nisan 2020
Photo of LAÜ Akademisyeni Hablemitoğlu, “Covid-19 ve Sosyal Değişim”i irdeledi

LAÜ Akademisyeni Hablemitoğlu, “Covid-19 ve Sosyal Değişim”i irdeledi

29 Nisan 2020
Photo of Sektörler açılırken içine kapananlar

Sektörler açılırken içine kapananlar

29 Nisan 2020
Photo of Dünya sağlık Örgütü hızlı test olarak bilinen immünodiagnostik testlerinin sadece araştırma ortamlarında kullanılmasını önermektedir

Dünya sağlık Örgütü hızlı test olarak bilinen immünodiagnostik testlerinin sadece araştırma ortamlarında kullanılmasını önermektedir

28 Nisan 2020
Photo of Hasipoğlu: Süreç hükümetin önlemleri sayesinde başarıyla atlatıldı

Hasipoğlu: Süreç hükümetin önlemleri sayesinde başarıyla atlatıldı

28 Nisan 2020
Photo of Fikri Toros: Yeni dünya düzenine uyum sağlamak için sektörlerin yeniden şekillenmesi gerekmektedir

Fikri Toros: Yeni dünya düzenine uyum sağlamak için sektörlerin yeniden şekillenmesi gerekmektedir

28 Nisan 2020
Photo of Şahiner: Salgının ekonomik boyutları, salgının kendisinden çok daha tehlikeli olabilir

Şahiner: Salgının ekonomik boyutları, salgının kendisinden çok daha tehlikeli olabilir

28 Nisan 2020
Photo of Özdenefe: Hükümet ne yaptığını bilmiyor

Özdenefe: Hükümet ne yaptığını bilmiyor

28 Nisan 2020
Photo of Angolemli: Geçmişte narenciye ve patates lokomotif sektördü, tarıma geri dönülmeli

Angolemli: Geçmişte narenciye ve patates lokomotif sektördü, tarıma geri dönülmeli

28 Nisan 2020
Photo of İncirli: Sadece PCR sonuçlarına bakarak pozitif vaka kaydetmek doğru deği

İncirli: Sadece PCR sonuçlarına bakarak pozitif vaka kaydetmek doğru deği

28 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı