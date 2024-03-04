Haspolat ve Girne’deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı, 2 sürücü tutuklandı

Haspolat ve Girne’de meydana gelen trafik kazalarında biri çocuk 3 kişi yaralandı, alkollü 2 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde, Alpay Çakır (E-27) 192 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LU 147 plakalı salon araç ile yolda seyrettiği sırada Halkbank çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çemberi çevreleyen bordür taşlarına ve çember üzerinde bulunan trafik levhasına çarptıktan sonra ise takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Elif Banu Çirkin (K-26), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından, Alpay Çakır taburcu olurken, Elif Banu Çirkin, iki ayağında ve burun kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde gözetim altına alındı. Araç sürücüsü Alpay Çakır tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.