Hava Durumu: 3 gün sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi hava durumu raporuna göre Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yer yer sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi hava durumu raporuna göre bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

En Yüksek sıcaklık iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette Çarşamba ise kuvvetli esecek.