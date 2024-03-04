Hava Durumu: 3 gün sağanak bekleniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 4, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Hava Durumu: 3 gün sağanak bekleniyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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hava durumu 3 gün sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi hava durumu raporuna göre Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yer yer sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi hava durumu raporuna göre bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.


En Yüksek sıcaklık iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette Çarşamba ise kuvvetli esecek.

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Tags:hava durumu
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