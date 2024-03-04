Baf'ta Suriyeliler arasında kavga - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 4, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Güney KıbrısSürmanşet

Baf’ta Suriyeliler arasında kavga

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Baf’ta geçtiğimiz Cumartesi akşamı Suriyelilerden oluşan iki ayrı grup arasında kavga çıktığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi iki ayrı gruba mensup ondan fazla kişinin, Baf’taki Mall önünde yumruklaştığını, demir ve soplarla birbirlerine saldırdığını yazdı.


Polisin olaya müdahale etmesinin ardından olayla ilgili 7 kişinin tutuklandığını yazan gazete, Suriye kökenli üç kişinin de kavgada yaralandığını belirtti.

Habere göre iki grup arasındaki kavga ekonomik nedenlerden dolayı çıktı.

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Tags:Bafsuriyeliler kavga
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