Haspolat kavşağı hafta sonu trafik akışına kapalı

Haspolat kavşağı , üst geçitle ilgili inşaat çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın günde yaklaşık 9 saat süreyle trafik akışına kapalı olacak.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, inşaatı devam eden üst geçit projesi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle inşaatın yapıldığı kesimin, hafta sonu süresince 08.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacağı duyuruldu. Çalışmaların yapıldığı zaman diliminde trafik akışı Lefkoşa-Gazimağusa istikametinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan, Gazimağusa-Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacak. Açıklamada, bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.