Denktaş: Güney ile eşzamanlı kapanmalıyız

DP Milletvekili Serdar Denktaş sosyal medya hesabından açıklama yaparak Güney Kıbrıs ile eşzamanlı kapanmamız gerektiğini söyleyerek “Adanın tümünde virüs sıfırlandıktan sonra karşılıklı geçişler adada yaşayan herkese açılmalı yeni normale adanın her iki tarafında geçilmelidir.” dedi. Açıklama şu şekilde:

“Bir TV programında Güney ve Kuzey Kıbrıs’ın CORONA VİRÜS ile ortak mücadele başlatmasını önermiştim. Ortaklaşa hateketi beceremediğimize göre BİRLİKTE hareket etmeyi başarmalıyız.Güney ile EŞZAMNLI kapanmalı ve bu süre içinde vatandaş ilup olmamasına bakılmaksızın her haneye maddi katkı sağlamalıyız.

Devlet alacakları, harçlar,kiralar,mevduat ve kredi faizleri bu süre içinde dondurulmalıdır.