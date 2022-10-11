Haspolat İlkokulu, Masa Tenisi Federasyonunu ziyaret etti

Haspolat İlkokulu Müdürü Hatice Kuluma’nın okuldaki sportif faaliyetleri yoğunlaştırmak ve branşlardaki çeşitliliği artırmak için başlattığı çalışmalar neticesinde Haspolat İlkokulu’ndan bir grup öğrenci, Masa Tenisi Federasyonu’nu ziyaret etti.

Okul öğretmenleri Soydan Sakallı ve Fırat Altay nezaretinde gerçekleştirilen ziyarette kafileyi, Masa Tenisi Federasyonu başkanı Mustafa Bekiroğluları karşılayıp, öğrencileri masa tenisi sporu hakkında bilgilendirdi.

Masa Tenisi Federasyonu antrenörlerinden Bilge Ervandar ile Cengiz İleri öğrencilere masa tenisi ile ilgili teknik bilgileri aktarırlarken, örnek bir de maç yaptılar. Daha sonra ise tüm öğrenciler, masalara geçerek, kısa süreli maçlar oynadılar.

Masa Tenisi Federasyonu tarafından örnek bir misafirperverlikle karşılanan okul öğrencileri, masa tenisi hakkında bilgi dağarcıkları dolu ve mutlu bir şekilde okullarına döndüler.