Atıcılar Durmuş Çokdal Sporting Anı Turnuvası’nda yarıştılar

KKTC Avcılık Federasyonu’na bağlı avcılık ve atıcılık birliklerinden olan Yıldırım Avcılık ve Atıcılık Birliği’nin her yıl düzenlediği Sporting Atıcılık Turnuvası dün gerçekleştirildi.

İki yıl önce vefat eden köyü sevilen simalarından Durmuş Çokdal anısına Yıldırım Avcılık ve Atıcılık Birliği organizasyonuyla düzenlenen Durmuş Çokdal Sporting Anı Turnuvası dün Mutluyaka Atış Poligonu’nda yapıldı.

Oldukça yoğun bir katılımın olduğu turnuvada üç kategoride toplam 100 civarında atıcı sporting yarışmasında kıyasıya mücadele etti.

Sabah 10.00 sıralarında başlayan ve akşamüzeri 18.00 sıralarında tamamlanan atışlar sonucunda en iyi atışı 25’te 18 vuruşla Avcılar Kategorisinde yarışan Gürbüz Suay elde etti.

Turnuva sonunda dereceye girenlere kupalarını merhum Durmuş Çokdal’ın oğlu Ömer Çokdal, Yıldırım Avcılık ve Atıcılık Birliği Başkanı Mehmet Subaşı ve yönetim kurulu üyeleri verdi.

Kategorilerinde ilk üçe girenler şöyle oluştu:

VETERANLAR KATEGORİSİ

1.Bülent Kibar

Yaşar Onurcan

3.İsmet Pire

AVCILAR KATEGORİSİ

1.Gürbüz Suay

2.İsmail Ozanlar

3.Mehmet Salih Merttuna

GENÇLER KATEGORİSİ

1.Hüseyin Hüdakan