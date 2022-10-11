Spor

Mehmet Özburak anısına güreştiler

11 Ekim 2022
Mehmet Özburak anısına güreştiler






Mehmet Özburak anısına Gençler Greko-Romen güreş müsabakası yapıldı. Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda Gençler Greko-Romen kategorisinde yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için kıyasıya bir mücadele sergilerdiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve şampiyon olan Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü takımına kupa verildi.




 



Müsabaka sonuçları şöyle:

 

Takım Klasmanı:

  • BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 195 PUAN

2- ÖZEV SPOR KULÜBÜ (ÖZEV)                                                       70 PUAN

2- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ)                                     70 PUAN

  • OTTOMAN SPOR KULÜBÜ (OTTO) 15 PUAN

 

55 Kg.

  • İSMAİL KURŞUN
  • KÜRŞAT DALKIÇ
  • HAMZA KIZILTAY

 

60 Kg.

  • ORHAN ÖNEN
  • KEREM TAŞ
  • SİNAN KIZILTEPE

 

63 Kg.

  • MERTCAN YILMAZ

 

67 Kg.

  • SAMİ ÇOLAK
  • AHMET K. DARİK

 

72 Kg.

  • EMİN DAYANIKLI
  • YASİR EVRENSEL
  • ATAMYRAT BALLYYEV

 

77 Kg.

  • ZEKİ DEMİR

 

82 Kg.

  • CUMA YAKIŞIKLI
  • MUSTAFA KIRDAĞ

 

87 Kg.

  • EFE YETİMOĞLU

 

97 Kg.

  • MUSTAFA GÜVEN BULDU
  • SEDAT YILDIRIMLAR
  • MERT GÖREN

 

 

97-130 Kg.

  • ONUR ÖĞÜT
  • TOLGA SAĞIR
  • BARAN ÖZER

 



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11 Ekim 2022






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