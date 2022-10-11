Mehmet Özburak anısına güreştiler

Mehmet Özburak anısına Gençler Greko-Romen güreş müsabakası yapıldı. Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda Gençler Greko-Romen kategorisinde yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için kıyasıya bir mücadele sergilerdiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve şampiyon olan Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü takımına kupa verildi.

Müsabaka sonuçları şöyle:

Takım Klasmanı:

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 195 PUAN

2- ÖZEV SPOR KULÜBÜ (ÖZEV) 70 PUAN

2- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 70 PUAN

OTTOMAN SPOR KULÜBÜ (OTTO) 15 PUAN

55 Kg.

İSMAİL KURŞUN

KÜRŞAT DALKIÇ

HAMZA KIZILTAY

60 Kg.

ORHAN ÖNEN

KEREM TAŞ

SİNAN KIZILTEPE

63 Kg.

MERTCAN YILMAZ

67 Kg.

SAMİ ÇOLAK

AHMET K. DARİK

72 Kg.

EMİN DAYANIKLI

YASİR EVRENSEL

ATAMYRAT BALLYYEV

77 Kg.

ZEKİ DEMİR

82 Kg.

CUMA YAKIŞIKLI

MUSTAFA KIRDAĞ

87 Kg.

EFE YETİMOĞLU

97 Kg.

MUSTAFA GÜVEN BULDU

SEDAT YILDIRIMLAR

MERT GÖREN

97-130 Kg.