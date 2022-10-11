Spor
Mehmet Özburak anısına güreştiler
Mehmet Özburak anısına Gençler Greko-Romen güreş müsabakası yapıldı. Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda Gençler Greko-Romen kategorisinde yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için kıyasıya bir mücadele sergilerdiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve şampiyon olan Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü takımına kupa verildi.
Müsabaka sonuçları şöyle:
Takım Klasmanı:
- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 195 PUAN
2- ÖZEV SPOR KULÜBÜ (ÖZEV) 70 PUAN
2- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 70 PUAN
- OTTOMAN SPOR KULÜBÜ (OTTO) 15 PUAN
55 Kg.
- İSMAİL KURŞUN
- KÜRŞAT DALKIÇ
- HAMZA KIZILTAY
60 Kg.
- ORHAN ÖNEN
- KEREM TAŞ
- SİNAN KIZILTEPE
63 Kg.
- MERTCAN YILMAZ
67 Kg.
- SAMİ ÇOLAK
- AHMET K. DARİK
72 Kg.
- EMİN DAYANIKLI
- YASİR EVRENSEL
- ATAMYRAT BALLYYEV
77 Kg.
- ZEKİ DEMİR
82 Kg.
- CUMA YAKIŞIKLI
- MUSTAFA KIRDAĞ
87 Kg.
- EFE YETİMOĞLU
97 Kg.
- MUSTAFA GÜVEN BULDU
- SEDAT YILDIRIMLAR
- MERT GÖREN
97-130 Kg.
- ONUR ÖĞÜT
- TOLGA SAĞIR
- BARAN ÖZER