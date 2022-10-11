Haskasap’a bir plaket de Motorsporları kulüplerinden

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü (KKOK) Başkanı Zeki Topcu, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRK) Başkanı Niyazi Tekindor ve Kuzey Kıbrıs Karting Derneği (KKKD) Asbaşkanı Ramadan Uzun, Enver Haskasap’ı ziyaret ederek teşekkür plaketi takdim etti.

Kulüp yetkilileri, 3 Kez KKTC Drift Şampiyonu Enver Haskasap’a, Avrupa Drift Master Şampiyonası’nda boy göstererek, Motorsporları camiası adına üstün hizmetlerinden ve KKTC tanıtımına olan büyük desteğinden ötürü teşekkür ettiler. Kısa bir açıklama yapan KKOK Başkanı Zeki Topcu, “sporcumuz Enver Haskasap’ın bayrağımız ile bizleri uluslararası arenada başarı ile temsiliyetini gurur duyarak izledik. Ülkemizden bu denli başarılı sporcuların çıkmasında emeği geçen tüm paydaşları tebrik ederim. Bu denli başarılı sporcuların mutlaka desteklenmesi gerekir.” dedi.

Öte yandan 3 kez KKTC Drift Şampiyonu Enver Haskasap, önümüzdeki sene de Avrupa’da bayrağımızı dalgalandıracağını söyledi. Haskasap “Başkanlarımıza ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bizler yine aynı performansla, aynı hırsla yolumuza devam edeceğiz. Umarım önümüzdeki senelerde, en iyi şekilde, daha da başarılı performanslar sergileyeceğimize inanıyorum. Hem teknoloji, hem pilotaj hem de araç olarak ilerleme kaydetmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıla daha iyi hazırlanacağız ve daha iyi dereceler alacağımıza inanıyoruz.” dedi.