Haşim: Srebrenitsa’daki toplu cenazelerde yaşadığım hislerin aynısını yaşıyorum

İngiltere’de, hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin cenazelerini kaldıran, İngiltere Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı Hüseyin Haşim Havadis’e konuştu: Bosna’daki toplu cenazeleri kaldırdığımız dönemin ruh halini taşıyoruz

Pınar BARUT

Haşim: Her gün 3-4 cenaze kaldırıyoruz

Kıbrıslı Türklerin yoğunlukla yaşadığı İngiltere’nin başkenti Londra’dan gelen Kovid-19’a bağlı ölüm haberleri, yürekleri dağlamaya devam ediyor.

İngiltere Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı Hüseyin Haşim, her gün 3-4 cenaze kaldırdıklarını anlatarak, şu ana kadar sadece kendisinin, 10 Kıbrıslı Türkün cenazesini kaldırdığını belirtti.

“En genci 49 yaşındaydı ama aralarında 13 yaşında çocuk da var”

Londra’da, Kovid-19’a bağlı hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısının, bu gün itibariyle 33’e yükseldiğini kaydeden Haşim, “En genç olan kişi 49 yaşındaydı. Koronavirüsten dolayı vefat eden, 13 yaşındaki Arap kökenli bir çocuğun cenazesini de kaldırdık. Çok büyük acılar yaşanıyor burada” dedi.

“İngiltere geç önlem aldı”

Kıbrıslı Türklerdeki ölüm oranının neden bu kadar fazla olduğu sorularına, “Net bir şey söylemek zor. Ama özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçiler, kalabalık düğünler ve ev misafirlikleri yapıyor. Önlemler de geç alındığı için sayı artmış olabilir” cevabını veren Haşim, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’u da geç önlem almakla eleştirdi.

“Srebrenitsa katliamındaki hisleri yaşıyorum”

Kovid-19’a bağlı hayatını kaybedenlerin cenazelerinin morglarda bekletildiğini söyleyen Haşim, “Şu anda, eğer kişi hastanede vefat ediyorsa 10 gün kadar morgda tutuyorlar. Ailesi de mecburen 14 gün karantinaya giriyor. Cenazeler 2 haftalık bir aşamadan sonra gömülüyor” dedi.

Bazı mezarlıklarda, cenazelere hiç kimsenin katılamadığını, bazılarında ise çok yakın aile üyelerine izin verildiğini belirten Haşim, yıllar önce Bosna’da yaşanan Srebranitsa katliamında, toplu mezarlara gömülen insanların cenazelerinde yaşadıklarına benzer duygular yaşadığını söyledi.

Haşim, “Oradaki cenazelere de katılmıştım. Bu gün hissettiğim duygular, tıpkı o gün hissettiklerim gibi” dedi.

“Morglarda, Kıbrıs’a getirilmeyi bekleyen cenazelerimiz var. Ama getiremiyoruz”

Uzun zamandır değişik örgütlerle işbirliğinde, evde kalın çağrıları yaptıklarını belirten Haşim, “Ama bizim toplumumuz bunu çok geç anladı. Birkaç güne kadar herkes dışarı çıkıyordu” dedi.

Cenazelerini Kıbrıs’a göndermek isteyenler olduğunu ama bununla ilgili bir çalışma yapılmadığını söyleyen Haşim, “Kargolar sadece İstanbul’a kadar gidiyor. Cenazelerini Kıbrıs’a getirmek isteyen insanlarımız var. Büyükelçi ile görüşüyoruz bu konuyu. Morgda bekletilen cenazelerimiz de var 7 tane. Koronadan ölmeyen insanlar da var” dedi.