Enver: 200’den fazla Kıbrıslı Türkün yemek ihtiyacını karşılıyoruz

Havadis’e konuşan, İngiltere Kıbrıs Türk Toplum Merkezi Başkanı Niyazi Enver, Kıbrıslı Türklerin yoğunlukla yaşadığı Londra’da, ileri yaşta olan 200’den fazla Kıbrıslı Türk’e yemek ve alışveriş hizmeti verdiklerini belirtti

Pınar BARUT

İngiltere’den son günlerde gelen, Kovid-19’a bağlı ölümlerin, istatistiklerin üstünde olduğunu belirten Enver, bunun birkaç sebebi olduğuna dikkat çekti.

İngiltere hükümetinin ve Başbakan Boris Johnson’un, salgını ciddiye almadıkları için önlem almakta geciktiğini söyleyen Enver, bu sebeple halkın da, üç gün öncesine kadar rahatlıkla sokaklarda dolaştığını dile getirdi.

“İnsanlarımız aile ve akraba ziyaretlerinden vazgeçmedi”

İngiltere’de, virüsün en fazla Londra’da yayıldığını ifade eden Enver, “Kıbrıslıların büyük çoğunluğu da burada. Üzücü ama maalesef gerçek olan şey ise, bizim vatandaşlarımızın her yere toplu halde gitmeleri, akraba ve aile ziyaretlerinden vazgeçmemeleri. Bunun ölüm sayılarının artmasında bir neden olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yurt dışında yaşayan insanların, aile bağlarının çok güçlü olduğunu, birlik ve beraberlik içinde olabilmek için sürekli görüşme halinde olduklarını ifade eden Enver, “Dolayısıyla virüsü de karantinayı da fazla ciddiye almadık. Kültürümüzün güzelliği olan ziyaretlerimizi daha erken askıya almalıydık” dedi.

“200’den fazla Kıbrıslı Türk için yemek yapıyor, kapılarına bırakıyoruz”

Kıbrıs Türk Toplum Merkezi olarak, 60 kişilik bir profesyonel bakıcı ekibi kurduklarını, bunun yanına gönüllerin de eklendiğini belirten Enver, “Ekibimiz, evlerde bakıma muhtaç olan yaşlılarımızla temas halindeler. Evleri ziyaret ediyorlar” dedi.

Profosyonel ve gönüllülerden oluşan ekibin, yaşı ilerleyen Kıbrıslı Türklerin alışverişini yaptığını ifade eden Enver, yemek yapamayanlara, yemek yaptıklarını da kaydetti.

“Hazırlanan yemekleri, kapıların önüne koyuyoruz. Böyle bir servis oluşturduk son 4 haftadır. Bunun yanında, çeşitli branşlarda doktor ve psikologlarla da temas ederek, mümkün mertebe yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

“Virüs, İngiltere’de 2 hafta sonra zirve yapacak”

Yardım isteyenlerin sayısının her geçen gün yükseldiğini belirten Enver, İngiltere’de virüsün, 2 hafta içinde zirve yapmasının beklendiğini söyledi.

Enver, “Önümüzdeki 1 ay çok önemli. Şu an Londra zaten öldü. Lütfen biraz daha sabır. Evlerden çıkmayalım” dedi.