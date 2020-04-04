184 kişi ve tıbbi malzemeler Ercan’da

Türkiye’den düzenlenen charter seferle bugün 184 kişi Ankara’dan KKTC’ye geldi. Aynı uçakla KKTC’ye tıbbı malzeme de getirildi.

Ankara’dan gelen, öğrencileri ve vatandaşları taşıyan uçak öğleden sonra Ercan Havaalanı’na indi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, sosyal medya hesabı üzerinden “184 öğrenci ve vatandaşımızı taşıyan uçağımız Ercan Havalimanı’na iniş yaptı” açıklamasında bulundu.

Yurt dışından gelen diğer vatandaşlar gibi Ankara’dan gelenler de bir süre karantinada kalacak. Bugün gelen yolcular Malpas ve Colony otellerine yerleştirildi.

Korona virüs salgını nedeniyle uçak seferleri durdurulmuştu. Hükümetin girişimleriyle düzenlenen charter seferlerle öğrenciler ve vatandaşlar yurt dışından ülkeye dönmeye devam ediyor.