Harvard profesörünün “uzaylı” dediği gök cismiyle ilgili yeni teori geldi

Harvard Üniversitesi’nden astrofizik profesörü Avi Loeb’in uzaylılara ait olduğunu öne sürdüğü gök cismi ‘Oumuamua için yeni bir teori ortaya atıldı.

İlk kez 2017’de tespit edilen ve Güneş Sistemi’ne dışardan geldiği gözlemlenen ilk yıldızlararası nesne unvanını alan gök cismi, keşfedildiğinden beri bilim dünyasında tartışmalara yol açıyor.

Dört yıldır nesnenin ne olduğunu tartışan bilim insanları, bir dizi teori ortaya atmış, bunlar arasında nesnenin bir kuyruklu yıldız, bir hidrojen dağı ve bir göktaşı olduğu iddiaları yer almıştı.

Astrofizik profesörü Loeb ise ‘Oumuamua üzerine bir kitap çıkarmış ve nesnenin Dünya dışı varlıklara ait bir uzay aracından kopan bir parça olduğunu öne sürmüştü. Loeb’in iddiaları basında büyük yankı uyandırmıştı.

Şimdi de Arizona Eyalet Üniversitesi’nden bir ekip, teori listesine bir madde daha ekledi ve nesnenin uzaktaki Plüton benzeri bir gök cisminden kopan azot buzulunun bir parçası olduğunu söyledi.

Aslında yeni çalışma, ‘Oumuamua’nın bir hidrojen buzulundan geldiğini ileri süren önceki araştırmaya dayanıyor. Ancak araştırmacılar, bu teoride bir tutarsızlık bulunduğunu düşünüyor.

Buna göre hidrojenden oluşmuş bir buz kütlesinin hızla süblimleşmesi (katı maddelerin ısıtılınca sıvı hâle geçmeden doğrudan gaz hâle geçmesi) gerekiyor. Bu da ‘Oumuamua’nın daha Güneş Sistemi’ne ulaşamadan buharlaşması gerektiği anlamına geliyor.

Yeni çalışmada ise bu durumun azottan oluşmuş bir buz dağı için geçerli olmadığı ifade edildi. Zira araştırmacılar, Güneş Sistemi’nin kıyısındaki nesnelerde zaten azot buzu bulunduğunu aktardı.

Araştırmacılara göre azot buzu, Neptün’ün ötesinde, Kuiper Kuşağı diye anılan bölgedeki nesnelerde bol miktarda mevcut. Bu nesneler arasında Neptün’ün uydusu Triton ve cüce gezegen Plüton da yer alıyor.

Araştırmacılar, yıldız sistemlerinin ilk aşamalarında, Plüton ve Triton gibi nesnelerin sayısız miktarda darbeye maruz kaldığını, bunun sonucunda büyük miktarda azot buzunun uzaya savrulmuş olabileceğini düşünüyor. Onlara göre ‘Oumuamua da o buz kütlelerinden biri olabilir.

Ayrıca azot buzlarının Güneş ışığının sadece üçte birini absorbe ettiği ve geri kalanını yansıttığı ifade ediliyor. Bu da ‘Oumuamua’nın neden kuyruklu yıldızlardan 10 kat daha yansıtıcı olduğunu açıklıyor gibi görünüyor.

‘Oumuamua’nın dev bir azot buzu olduğu teorisinin ardında Alan Jackson ve Steve Desch isimli iki gökbilimci yer alıyor.

Arizona Eyalet Üniversitesi’nin Dünya ve Uzay Araştırmaları Fakültesi’nde görevli iki bilim insanının yeni hipotezi 2021 Lunar Planetary Science konferansında sunulmak üzere hazırlandığı bildiriliyor.