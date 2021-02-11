Güneş’in en yakın komşusunda dev bir ışık kaynağı gözlemlendi

Güneş’e en yakın yıldız sistemi Alfa Centauri’nin “yaşam için uygun” bölgesinde Satürn büyüklüğünde bir ışık kaynağı keşfedildi.

Bilim insanları bu ışık kaynağının gözlemin yapıldığı araçlardan kaynaklanan bir hata veya sadece bir toz bulutu olup olmadığını anlamak için daha fazla araştırma gerektiğini söylüyor. Ancak Dünya’nın yaklaşık yaklaşık 20 ila 50 katı olan ışık kaynağının “yaşanabilir” bir gezegen olma ihtimali de dışlanmıyor.

Daily Mail’e konuşan Arizona Üniversitesi Steward Gözlemevi’nden Kevin Wagner, “Gördüğümüz şey bir gezegense çevresinde dönen daha küçük uydular olabilir. Bu da beni en çok heyecanlandıran olasılık” dedi ve ekledi:

Zira eğer varsa bunlar muhtemelen kayalıktır ve yaşamın var olması için dev bir gezegenin bulutlarından daha iyi koşullar sunar.

Söz konusu keşif, Şili’deki Çok Büyük Teleskop’la yapılan uzun gözlemlerle ve bilim insanlarının ötegezegenleri bulmak için geliştirdiği yeni bir sistemle mümkün oldu.

Yeni sistem sayesinde gökbilimciler, teleskoptan veya kameradan gelen istenmeyen sinyalleri azaltmayı başardı. Aynı şekilde gürültü önleyici kulaklıklar da belirli sesleri bloke ederek herhangi bir gezegenden gelecek zayıf sinyallerin algılanmasına olanak tanıdı.

Gökbilimciler genellikle, ötegezegenleri etrafında döndükleri yıldızın önünden geçtikleri sırada oluşturdukları karartıdan tespit ediyor. Bunları doğrudan tespit edebilmeleri için gezegenlerin kızılötesi ışınımda görülebilecek kadar sıcak ve genç olması gerekiyor.

Ancak bu durumda bile gezegenlerin yaydığı ışığın, yıldızın parlaklığında kaybolmaması için yıldızdan yeterince uzakta bulunması gerekiyor. Bu noktalar da bilim insanlarının yaşama elverişli bulduğu bölgenin dışında kalıyor.

Öte yandan Wagner, ötegezegen tespitindeki bu zorluğun kısmen spektrumun yanlış kısmına bakılmasından kaynaklandığını söylüyor. Wagner’e göre araştırmacılar, genelde 10 mikrometreden daha kısa dalga boylarında gözlem yapıyor. Ama bu gezegenlerin daha uzun dalga boylarında tespit edilmesi mümkün olabilir.

İşte bu düşünceyle yola çıkan uluslararası bir araştırma ekibi, Şili’deki Çok Büyük Teleskop’un, Güneş’in yakın komşusu Alpha Centauri sistemini 10 ila 20 mikrometrelik dalga boylarında gözlemlemesine olanak tanıyan bir sistem geliştirdi.

C1 isimli ışık kaynağının tespit edilmesini sağlayan bu sistemin, hem Dünya’dan hem de gözlemlenen yıldız sisteminden gelen radyasyonu engelleyebildiği ifade edildi. Wagner’a göre yeni sistem, ötegezegenleri gözlemlemeye yönelik mevcut yöntemlerden en az 10 kat daha iyi.

Önceki çalışmaların çoğu, 1 ila 5 mikrona odaklandı. Bu, genç gezegenleri tespit etmek için harika bir aralık. Ama Dünya benzeri gezegenlerin en parlak olduğu aralık değil. Yeni sistem 10 ila 12,5 mikrona odaklanıyor. Bu aralık, Dünya’nın termal emisyon zirvesine yakın.

Öte yandan araştırma ekibine göre bu sistemin de gözlemler üzerinde bazı etkileri olabilir. Zira araştırmacılar, C1 blgusunun yeni sistemin kendisinin neden olduğu, henüz bilinmeyen bazı etkilerden kaynaklanma olasılığını henüz göz ardı edemeyeceklerini söylüyor.