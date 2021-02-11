Halil İbrahim Beysan hayatını kaybetti

Acı haberi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sosyal medya hesabından duyurdu.

Tatar, Halil İbrahim Beysan’ı kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu belirterek, kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi…

Tatar’ın paylaşımı şu şekilde:

Halil İbrahim Beysan’ı kaybettik