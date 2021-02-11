Önlerine oyun kumandası konan domuzların verdiği karşılık şaşkınlık yarattı

Bilim insanları uzun süredir, domuzların ortalama bir hayvandan daha akıllı olduklarını düşünüyordu. Şimdi de araştırmacılar, domuzlara oyun kumandası kullanmayı öğrettiğini açıkladı. Bu da söz konusu hayvanların düşünüldüğünden de akıllı olduğuna işaret ediyor.

Araştırmacılar, daha önce köpeklere verilenlere benzer bazı komutları yerine getirebildiği keşfedilen domuzların bir oyun kumandasını kullanarak ekrandaki imleci kontrol edebildiğini keşfetti.

Purdue Üniversitesi’nden Prof. Dr. Candace Croney, “Domuzlar daha önce öngördüğümüzden daha fazlasını öğrenme, anlama ve yanıt verme yeteneğine sahip olabilir” diye konuştu.

Hakemli bilim dergisi Frontiers in Psychology’de yayımlanan makalede Croney ve meslektaşı Dr. Sarah Boysen, domuzları bilgisayar ekranını izlerken kumandayı hareket ettirmeleri için eğittiklerini ifade etti.

Araştırmada Hamlet, Omelette, Ebony ve Ivory isimli 4 domuz yer aldı. Deneyde kullanılan oyun düzeneği aslında primatlar için tasarladığından, katılımcı hayvanlar kumandayı ancak burunlarıyla kontrol edilebildi.

Domuzlar kumanda aracılığıyla hareket ettirdikleri imleçleri 4 hedeften biriyle çarpıştırmaya çalıştı. Bunu başardıklarında makineden patlayan bir damlacık sesi geliyor ve hayvanlara yiyecek ödülü veriliyordu.

Hayvanlar başarılı oldukça çarpıştırılması gereken hedef sayısı üçe, ikiye ve bire düşürüldü. Sonunda her bir domuzun 50 denemesi inceledi ve başarı seviyeleri belirlendi.

Bu süreçte hem verilen ödüllerin hem de eğitimcilerin tavrının çok önemli olduğunu söyleyen araştırmacılar, şu açıklamalarda bulundu:

Domuzların, gündelik eylemlerinin büyük ölçüde dışında kalan bir görevde bu başarı seviyesine ulaşmaları, dikkate değer bir şey; davranışsal ve bilişsel açıdan ne kadar esnek olduklarını gösteriyor.

Öte yandan domuzların, oyun düzeneğinde daha önce benzer araştırmalara katılan al yanaklı maymunlar kadar başarılı olamadığı anlaşıldı.

Araştırmacılar bu durumun, oyunun konseptini kavrama becerisindeki farklılıklara bağlı olabileceğini söylüyor ama fiziksel faktörlerin de etkili olabileceğini ekliyor. Zira maymunlar oyun konsolunu elleriyle kullanabilirken, domuzlar bunu burunlarıyla yapmak zorunda kalıyor ve ekrana yeterince yaklaşamıyor.

Liverpool John Moores Üniversitesi’nden Dr. Emily Bethell de aslında primatlar için tasarlanan oyun düzeneğinin, oyuna katılan hayvanlara göre uyarlanması gerektiğini belirtiyor.

Bethell ayrıca, çalışmanın, birçok uzmanın zaten bildiği bir olguyu daha da ileri götürdüğünü söylüyor ve ekliyor: