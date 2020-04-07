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Harmancı’dan taziye mesajı

7 Nisan 2020

Lefkoşa Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün toprağa verilen Ümit Tilki’ye rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletirken, Bülent Dizdarlı ve Özlem Gürkut eşliğinde defin prosedürlerini belirlediklerini de sözlerine ekledi.

 

İşte o paylaşım ve detayları:

Yeni tip Coronavirüs dolayısı ile vefat eden ve bugün toprağa verdiğimiz Ümit Tilki’ye rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletirim.
Lefkoşa Türk Belediyesi olarak defin işlemini bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
Defin işlemleri ile ilgili olarak tarafımıza herhangi bir genelge verilmemiştir, bugüne kadar Türkiye Sağlık Bakanlığı, dünya sağlık örgütü dökümanlarını inceleyerek ve Tabipler Birliği Başkanı sevgili Özlem Gürkut ve emekli başhekimimiz sevgili Bülent Dizdarlı ile istişare ederek defin prosedürlerini belirlemiş bulunuyoruz.
Bu gerçekten üzücü bir tablodur, bu konuda tarafımıza çoktan resmi olarak izlenmesi gereken prosedürler iletilmeliydi.
Umarım bu yaptığımız son işlem olarak kalır. Bir kez daha yaslı ailemize başsağlığı dileklerimi iletirim.

Yeni tip Coronavirüs dolayısı ile vefat eden ve bugün toprağa verdiğimiz Ümit Tilki’ye rahmet, ailesi ve sevenlerine…

Mehmet Harmancı paylaştı: 7 Nisan 2020 Salı



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